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رياضة

دوريات كورونا.. الإسباني يقترب من العودة.. استئناف البريميرليج محل شك.. والكالتشيو الأكثر تعقيدا

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:31 م
دوريات كرة قدم
دوريات كرة قدم
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محمد السعيد
منح الاتحاد الألماني لكرة القدم، باقي الاتحادات الوطنية في أوروبا الأمل لاستكمال دورياتها، بعد قرار عودة البوندسليجا، بداية من شهر يوليو المقبل.

وتعد مسابقة الدوري الألماني هي أول بطولة من الدوريات الخمس الكبرى تستأنف رسميا، حيث تم إنهاء الدوري الفرنسي مع إعلان باريس سان جيرمان متصدر الترتيب بطلا للمسابقة، بسبب صعوبة استئناف المسابقة، في حين لم يتحدد مواعيد رسمية لاستكمال باقي الدوري ( الإنجليزي - الإسباني - الإيطالي).

ويستعرض " صدى البلد" موقف الدوري الإسباني والأنجليزي والأيطالي، من العودة، بعد توقف توقف الكرة في أول لفترة دامت نحو شهرين:

1- الدوري الإسباني:

اصبح الدوري الإسباني قريبا من العودة، بعدما اصدرت رابطة الدوري الإسباني قرار، الأثنين الماضي، بالسماح لفرق الدوري الإسباني باستئناف تدريباتها بصورة فردية، استعداد لاستكمال الليجا.

وأكدت رابطة الليجا نيتها لاستئناف الدروي الإسباني في شهر يونيو المقبل خلف الأبواب المغلقة، مؤكدة أنه ليس هناك أي تفكير أو اتجاه لإلغاء البطولة.

الدوري الإنجليزي:

لم يصدر حتى الأن قرارا رسميا بعودة تدريبات فرق الدوري الإنجليزي استعداد لعودة النشاط، أو تحديد موعدا لعودة البريميرليج، بعد فترة إيقاف دامت نحو 60 يوما.

ورفضت بعض الأندية مؤخرا إقامة مسابقة الدوري الإنجليزي على ملاعب محايدة خلف الأبواب المغلقة.

وقال ريتشارد بيفان الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي، أنه سيتم إلغاء البطولة حال رفضت الأندية اللعب علي ملاعب محايدة. 

الدوري الإيطالي:

تسيطر حالة من الغموض على مصير الدوري الإيطالي هذا الموسم، جيث تعد إيطاليا، ضمن قائمة أكثر دول العالم، تضررا من فيروس كورونا المستجد.

وقال فينتشيزو  سبادافورا وزير الرياضة الحديث عن عودة الدوري الإيطالي في هذا الوقت يعد أمرا مستحيلا، علينا أنظر أولا كييف سيتطور منحنى العدوى في الأسبوعين المقبلين.
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