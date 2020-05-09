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مدير مركز تنمية المشروعات بـ 15 مايو: العمال ملتزمون بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي

السبت 09/مايو/2020 - 01:44 م
المهندس سيد همام
المهندس سيد همام
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نورهان رأفت
أكد المهندس سيد همام مدير جهاز تنمية مشروعات مدينة 15 مايو، أن مواقع الإنشاءات والمشاريع تحرص على تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالكامل.

وأضاف المهندس سيد همام خلال حواره لـ فضائية إكسترا نيوز، أن جميع شوارع المدينة يتم تعقيمها بشكل دوري ويومي وبصفة أسبوعية، لحماية المواطنين.

وأشار إلى أنه جار العمل على مشروع إنشائي لحوالي 25 ألف وحدة سكنية، موضحا أن هناك توعية دورية للعمال بضرورة ارتداء الكمامات.

وأوضح أن هناك اجتماعات دورية تتم مع العمال لتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى سكن مخصص للعمال، مع اتباع تعليمات البعد الاجتماعي بين العمال.

ولفت إلى أن عدد العمال في كل برج سكني لا يتعدى الـ 40 عاملا، وتم الانتهاء حتى الآن من 13 ألف وحدة سكنية.
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