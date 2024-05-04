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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

تامر حسني
تامر حسني

أحيا النجم تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما جديدًا، ليلة أمس الجمعة 3 مايو، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع ورفع الحفل شعار كامل العدد.

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يحبها جمهوره ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغاني الرومانسية وسط حماس الجمهور.

كما شاركت الفنانة أيتن عامر الفنان تامر حسني غناء أغنيته الشهيرة عيونه دار، وذلك خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني فور كل أغنية يقدمها على المسرح  بمنتهى الحب والحماس، وفي لحظة تقديمه باقه من أغانيه القديمة صرخ الجميع بأعلى صوت مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب حسني وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني يحضر الفترة الحالية لـ فيلم السينمائي الجديد بعنوان ري ستارت، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني

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