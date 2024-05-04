إعلام إسرائيلي: حماس تنازلت عن شرط وقف الحرب بالمرحلة الأولى من الصفقة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم السبت، أن حركة حماس تنازلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة بالمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مع ضمانات الوسطاء في المفاوضات.

وقال مسؤول إسرائيلي إن وفدًا إسرائيليًا لن يغادر إلى القاهرة حتى يتم تلقي رد من حماس بشأن صفقة الرهائن المحتملة، حسبما ذكرت شبكة كان الإسرائيلية.

قال مسئول آخر إنه خلافًا للتقارير التي نشرتها وسائل الإعلام العربية، فإن شرط إنهاء الحرب في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن ليس مطروحا على الطاولة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي سيدخل رفح ويدمر ما تبقى من كتائب حماس سواء كانت هناك هدنة مؤقتة لإطلاق سراح الرهائن أم لا.

ذكرت وسائل إعلام عربية أن حماس ستعلن في وقت لاحق يوم السبت ما إذا كانت توافق على شروط صفقة الرهائن التي توسطت فيها مصر، حسبما أشارت شبكة “كان” في تقريرها.