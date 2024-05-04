عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء الإعفاءات الضريبية ورقة ضغط أمريكية على الجامعات لوقف المظاهرات المؤيدة لفلسطين

صدى البلد

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم السبت، ضرورة بحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للجامعات؛ للضغط عليها بشأن المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي لموقع أكسيوس، إنه يجب طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات.

لفت رئيس مجلس النواب الأمريكي لموقع أكسيوس، الجمهوريون يستعدون للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وبدأت اشتباكات ضاربة، أمس الأول، الخميس، بين الشرطة الأمريكية والطلاب المحتجين ضد حرب غزة في جامعة كاليفورنيا.

واحتشدت شرطة مكافحة الشغب في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وأمرت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين داخل أحد المعسكرات بمغادرة المنطقة أو مواجهة الاعتقال بعد أعمال عنف حرض عليها متظاهرون مناهضون لإسرائيل.

وكان المخيم المحصن مليئا بمئات الأشخاص والخيام، بينما هتف آخرون “لن نغادر” ووزعوا نظارات واقية وأقنعة جراحية.

وكانوا يرتدون الخوذات ويناقشون أفضل الطرق للتعامل مع رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع بينما كان أحدهم يغني عبر مكبر الصوت.

الإعفاءات الإعفاءات الضريبية الجمهوريون إلغاء الإعفاءات الضريبية المظاهرات المؤيدة لفلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

غرة شهر ذو القعدة وموعد عيد الأضحى 2024.. البحوث الفلكي يحدد التوقيت

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب الاحتلال .. ارتفاع عدد شهداء شمال طولكرم الى 6 فلسطينين

بشأن صفقة الأسرى.. مسئول إسرائيلي: سنرسل وفدا إلى القاهرة في هذه الحالة

حكومة الحرب الإسرائيلية: رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى لم يصل حتى الآن

بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

وزير الخارجية الأردني يحذر من التبعات الكارثية لاستمرار الهجوم على غزة

بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل

مق.تل 15 من الدفاع الوطني السوري في هجوم لداعش على مواقع عسكرية

الاستخبارات الأوكرانية تحذر من وقوع مدينة تشاسوف يار في يد روسيا

ترشيحاتنا

تحليل| عاصفة الإصابات ونشاز الإيقاع يضرب ليفربول في أحلام يقظة البطولات أمام نار المباريات

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من الدوري الإسباني.. تفاصيل

إلغاء الإعفاءات الضريبية ورقة ضغط أمريكية على الجامعات لوقف المظاهرات المؤيدة لفلسطين

الأهلي بالقوة الضاربة في مواجهة الجونة بالدوري

المطران شامي يترأس قداس سبت النور بالإسكندرية |صور

سكان رفح الفلسطينية يعتمدون على المساعدات المصرية بنسبة 100%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة.. شاهد

تنظيف الكلى من السموم واستعادة حيوية الجسم بـ 8 مواد طبيعية

احتفالا بشم النسيم .. تامر حسني يشعل حفل العين السخنة بحضور كامل العدد

طريقة عمل فطائر الكفتة باللبن.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ