إلغاء الإعفاءات الضريبية ورقة ضغط أمريكية على الجامعات لوقف المظاهرات المؤيدة لفلسطين

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم السبت، ضرورة بحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للجامعات؛ للضغط عليها بشأن المظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي لموقع أكسيوس، إنه يجب طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات.

لفت رئيس مجلس النواب الأمريكي لموقع أكسيوس، الجمهوريون يستعدون للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وبدأت اشتباكات ضاربة، أمس الأول، الخميس، بين الشرطة الأمريكية والطلاب المحتجين ضد حرب غزة في جامعة كاليفورنيا.

واحتشدت شرطة مكافحة الشغب في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وأمرت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين داخل أحد المعسكرات بمغادرة المنطقة أو مواجهة الاعتقال بعد أعمال عنف حرض عليها متظاهرون مناهضون لإسرائيل.

وكان المخيم المحصن مليئا بمئات الأشخاص والخيام، بينما هتف آخرون “لن نغادر” ووزعوا نظارات واقية وأقنعة جراحية.

وكانوا يرتدون الخوذات ويناقشون أفضل الطرق للتعامل مع رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع بينما كان أحدهم يغني عبر مكبر الصوت.