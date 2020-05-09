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محافظات

رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف الصحي

السبت 09/مايو/2020 - 06:10 م
رئيس مدينة الزينية
رئيس مدينة الزينية يتفقد الاعمال الانشائية لمحطات الصرف
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شمس يونس
قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات رفع الصرف الصحي بالمدينة والوحدات القروية التابعة لها.

وأوضح الهوارى أنه جار إدراج محطات الرفع الحمادين بالزينية قبلى وجاد الكريم بالمدامود بحرى ونجع الشاعر بالمدامود قبلى، مشيرا إلى تكثيف ورديات العمل وتقسيم العمالة لضمان الانتهاء من هذه المشروعات.

يأتى هذا وفقا للجداول الزمنية المحددة لها مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الازدحام والتجمعات بناء لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأكد على العمل بالتوازى  بأعمال رصف الطرق التى ينتهى بها أعمال الصرف الصحى، وذلك  للتيسير علي المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم. 

وفى سياق متصل تم تنفيذ اليوم أعمال رش وتعقيم لعدد من الإدارات التابعة لمركز ومدينة الزينية، وشملت إدارة الشئون الاجتماعية والتموين والزراعة والشباب والرياضة ومبنى ديوان مجلس المدينة، وذلك فى إطار البروتوكول المتبع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.
رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف الصحي
رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف الصحي
رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف الصحي
رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف الصحي
رئيس مدينة الزينية يتفقد الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف الصحي
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