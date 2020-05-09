حسام الفحام يكتب: كورونا بين البرمجة العصبية وصناعة الخوف

حتي تفهم ما هو قادم من زلازل وكوارث مصطنعة عليك ان تستوعب ان ما يحدث في العالم حاليا افعال قذرة من الصهيوماسونية للتحكم فى الارض.





اولا مراكز البحوث المتعلقة بالشبكات العصبية تشرف عليها المخابرات الأمريكية لصناعة البرمجة العقلية السريعة و طويلة المدي فالسريعة المتعلقة بالارهابيين والمشاهد الدموية المتلاحقة.









اما البرمجة البعيدة فتتعلق باخبار وافلام نهاية الزمان والتي تتحدث عن الفضائيين والكوارث الطبيعية. وكل هذا يعمل عليه أجهزة مخابراتية لمتابعة ردود الافعال بالعالم والتجهيز للسيناريوهات القادمة.









المصانع البيولوجية ومافيا صناعة الوباء فمعظم الأمراض التي يتم تخليقها يمتلكون المصل الوقائي لها ومنظمة الصحه العالميه هي في الحقيقه منظمة القتل العالمية.





عليك ان تعلم ان سارس والايبولا واخيرا كورونا لن يكونوا اول او اخر الفيروسات المخلقه فغدا قد تسمع عن ظهور مصل او علاج كورونا بشريحة الدجال 666.





وتسمع ان كورونا قد تحور وقام بتطوير نفسه ولكن الاكيد ان هناك فيروسات اخري ستظهر أشد فتكا من كورونا.









الامراض والفيروسات يتم نشرها وفق خرائط محددة فمثلا الصين لانها دولة اقتصادية وتعدادها يقارب المليار ونصف المليار فانتشار المرض سيسبب ذعرا كبيرا بالعالم كما ان الخارج والوارد للصين اعداد مهولة منتشرة بالعالم بأكمله وهو ما يسمح بانتقال الفيروس عن طريق الكونترات والحاويات التي تحوي البضاعة الصينيه.





الصين عتمت على انتشار الوباء وهو ما لم تدنه المنظمة الدولية، بل أن موقف المنظمة كان متطابقا مع الموقف الصيني وهو ما يثير الشبهات.





كذلك إيطاليا لأنها تتوسط اوروبا كما ان معدل اعمارهم كبير وتلك الفئة العمرية هي التي لا يتحمل جهازها المناعي المرض فعندما تسمع عن عدد وفيات كبير تصاب بالهلع.





كما ان انتشار المرض بدول تتعلق بالمزارات الدينية كايران والسعودية سيسهل انتشار المرض في دول عديدة لانها المعتمرين يأتون من كل انحاء العالم.





اهم نقطه صناعة الخوف فعن طريق الخوف يستطيعون ان يديروا الاحداث كيفما شاءوا بل وطمس الحقائق وانشاء مؤسسات كامله تعمل لصالحهم.





صناعة الخوف اخطر الاسلحه الماسونية ولقد نجحوا فى بث الذعر فى العالم سابقا عن طريق انتحاريين وعمليات إرهابية عن طريق الذبح الداعشي رغم انهم تم تجنيدهم بالمخابرات الامريكيه ومعتقل جوانتانامو بزرع شرائح تحت الجلد والتعذيب لدرجه تسمح له بالتحكم في الوعي الخاص لهم .





الملخص ان نشر ڤيروس كورونا تم لمنع الطواف حول الكعبة لأن الطواف حول الكعبة يصدر طاقة نورانية هائلة فالطواف يكون عكس عقارب الساعة ولهذا حكمة ربانية في التوازن الكوني.





تفريغ دور العبادة سواء بالجوامع او الكنائس يرفع من مستويات انتشار الطاقة السلبية وهو المطلوب .. طقوس العبادات بمثابة رفع للطاقة الإيجابية.





وان الدجال لا يشغله الا الهاء الناس بالخوف للابتعاد عن ذكر الله حتي يتمكن ساجدوه من صناعة الكوارث البيئية والتي ظهرت كشفرات في برنامج رامز مجنون رسمي وعلاقته بمسلسل النهاية.





مفاعل سيرن لن يعمل الا بارتفاع الطاقة السلبيه ولهذا فمن المتوقع ان تتلاحق الكوارث بالعالم لتبدو وكأنها طبيعية.





لا تنخدعوا بصراع امريكا والصين وروسيا فلقد رصدنا صورة لهم في المحفل الماسوني وهم يرتدون زي المحفل.









1 - لماذا يرتدي رؤساء امريكا و الصين و روسيا زي المحفل الماسوني وماهو الشيء الذي يربط بينهم ؟





من لم تقض عليه الجائحة ستتوالى عليه الكوارث. لقد تكلمنا وتكلم غيرنا وخاطبنا الوعى والعقل





أن الذى يقف فى وجه التلاعب بالطبيعة وتوازنها محيط الكعبة وقباب المساجد والكنائس وصوت القلوب فى أيام وليالى النور ووقفة عرفة وعادات الطيبين وروضات الصالحين وبقاع الذكر والتلاوة.





واليوم ماذا أعدت البشرية لمجابهة القادم بعد أن ينفرد الشيطان وحده بالقوة على الأرض مدعوما ببوابات الطاقات السلبية مفتوحة كما يشاء؟!





ماذا بعد أن تم التشويش على الجانب الأيمن من عقل البشر فأصبحت الروحانية مجرد ذكريات وكلمات على ألسنة القليل؟





الدنيا أصبحت كالمخروط كلما زادت الحركة للأمام ضاقت بمن فيها حتى تطبق على الجميع فى نقطة النهاية.





والله لن ينالوا منا طالما لمصر رجال حملوا الأمانة بأمانة.





حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.