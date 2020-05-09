خالد الجندي: زوال الظل من علامات اقتراب الساعة .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان هناك علامة تدل على اقتراب يوم القيامة
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وتابع خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: أن زوال الظل من علامات الساعة
، متابعًا أن الظل نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الله جعل الجبال للاختباء من لهيب الشمس.
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وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حذر من التباهى أو الرياء أو الحديث عن الصدقات التى يفعلها الإنسان، قائلًا: "اوعى حد يستفزك ويقولك عملت ايه وتحكى له عن الصدقة اللى انت عملتها، كفاية كذب ونفاق.. قرفنا من اللى بيتفاخروا باللى بيعملوه.. دول كده مش بيتعاملوا مع الله".
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هذا الزمان يحتاج إلى فعل الخير سرا، دون إعلان.. وهذا بالإضافة إلى الضميمة الدعاء والتصدق وصلاة قيام الليل، عبادة الله تكون بنفع الناس، ولو فعلت هذا سيكون لك النجاة والسلامة من العذاب الأليم".
وكان الشيخ خالد الجندي، أكد أن إطعام الطعام هي أسهل وسيلة يمكن أن يفعلها الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله تعالى.
وأشاد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود المسؤولين في مصر ونجاحهم في إدارة أزمة الطقس، قائلًا: "أدعو بالتوفيق والصلاح والفلاح والجزاء الحسن لكل مسئول، فكل واحد منهم يستحق وسام الاحترام والإكبار على هذه الوقفة الرجولية المحترمة والطيبة والمخلصة التي وقفها المسئولون في هذه الأزمة المناخية التي مرت بها البلاد، والتي لم تحدث منذ 40 سنة".وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، "ما حدث كان مسألة طبيعية في الكون، أرادها الله عز وجل، من التغيرات المناخية والزلازل والبراكين والرياح وليست من علامات الساعة، كل هذه الأمور لا تستطيع الدول أن تفعل شيء تجاهها، وكل ما يستطيعون فعله هو التنبوأ بحدوثها أو بحدوث بعضها".
وأشار إلى أن كل واحد في مصر يشهد على قمة الأداء المتناغم والمنسجم لأجهزة الدولة في إدارة هذه الأزمة، ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مرورا بكل المسئولين حتى أصغر عامل متواجد في حي من الأحياء.