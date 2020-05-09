AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: زوال الظل من علامات اقتراب الساعة .. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 08:26 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان هناك علامة تدل على اقتراب يوم القيامة.

وتابع خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: أن زوال الظل من علامات الساعة، متابعًا أن الظل نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الله جعل الجبال للاختباء من لهيب الشمس. 

إقرأ أيضا:

وكان الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حذر من التباهى أو الرياء أو الحديث عن الصدقات التى يفعلها الإنسان، قائلًا: "اوعى حد يستفزك ويقولك عملت ايه وتحكى له عن الصدقة اللى انت عملتها، كفاية كذب ونفاق.. قرفنا من اللى بيتفاخروا باللى بيعملوه.. دول كده مش بيتعاملوا مع الله".

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هذا الزمان يحتاج إلى فعل الخير سرا، دون إعلان.. وهذا بالإضافة إلى الضميمة الدعاء والتصدق وصلاة قيام الليل، عبادة الله تكون بنفع الناس، ولو فعلت هذا سيكون لك النجاة والسلامة من العذاب الأليم".

وكان الشيخ خالد الجندي،  أكد أن إطعام الطعام هي أسهل وسيلة يمكن أن يفعلها الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله تعالى.

وأشاد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجهود المسؤولين في مصر ونجاحهم في إدارة أزمة الطقس، قائلًا: "أدعو بالتوفيق والصلاح والفلاح والجزاء الحسن لكل مسئول، فكل واحد منهم يستحق وسام الاحترام والإكبار على هذه الوقفة الرجولية المحترمة والطيبة والمخلصة التي وقفها المسئولون في هذه الأزمة المناخية التي مرت بها البلاد، والتي لم تحدث منذ 40 سنة".

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، "ما حدث كان مسألة طبيعية في الكون، أرادها الله عز وجل، من التغيرات المناخية والزلازل والبراكين والرياح وليست من علامات الساعة، كل هذه الأمور لا تستطيع الدول أن تفعل شيء تجاهها، وكل ما يستطيعون فعله هو التنبوأ بحدوثها أو بحدوث بعضها".

وأشار إلى أن كل واحد في مصر يشهد على قمة الأداء المتناغم والمنسجم لأجهزة الدولة في إدارة هذه الأزمة، ابتداء من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مرورا بكل المسئولين حتى أصغر عامل متواجد في حي من الأحياء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: هذه "النُكت" تكفّر صاحبها.. فيديو

هل الطقس السيئ من علامات الساعة .. خالد الجندي يجيب .. فيديو

خالد الجندى يشيد بـ"جدعنة المصريين": عملوا 19 تكية لإطعام الفقراء

يضيع ثوابها.. خالد الجندي يحذر من هذا الفعل بعد إخراج الصدقة

خالد الجندى: رمضان هذا العام بطعم البيوت وليس الكافيهات والرقص.. فيديو

خالد الجندي: بناتي خريجات مدرسة راهبات.. وعلي خلق ودين.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان قصير.. صوفينار تستعرض أنوثتها على انستجرام

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

السيسي يتفقد مشروعات تطوير محاور شرق القاهرة في الرحاب ومدينة نصر .. شاهد

رغم كورونا.. محلات بيع الملابس تنذر بكارثة في المنيا.. صور

سلاح وحيد لمواجهة كورونا.. شروط فتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح بعد عيد الفطر

على طريقة ياسمين صبري.. نرمين الفقي تبهر متابعيها بصورة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية