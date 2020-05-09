AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سارة خليفة تهنئ شيما صابر بعقد قرانها على لاعب إنبي.. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 08:37 م
سارة خليفة وسيما
سارة خليفة وسيما صابر ورامى صبرى
Advertisements
محمد بدران

حرصت المذيعة سارة خليفة على تهنئة الإعلامية شيما صابر بعد عقد قرانها امس على، رامى صبرى لاعب فريق إنبى، فى حفل شهد تواجد عائلتى العروسين.

ونشرت سارة صور لها من الحفل وعلقت قائلة "الف مبروك يا شيمو يا حبيبتي وربنا يسعدك يا حبيبتي انتي ورامي ويخليكو لبعض اختي وحبيبتي وصاحبتي وانتيمتي اتجوزت من احلى ايام حياتي"

وحرص الثنائى على إقامة حفل بسيط وسط أجواء عائلية فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا.

وشارك رامى صبرى، مع إنبى فى 16 مباراة، ونجح خلالها فى إحراز 4 أهداف، وظهر اللاعب بشكل جيد مما دفع حلمى طولان المدير الفنى للفريق، للتمسك به ضمن صفوف الفريق.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. رسالة سارة خليفة لـ محمد رمضان بعد فوزه بجائزة فاشون أورد

سارة خليفة لوالدتها: كل سنة وانتي روحي وقلبي وعمري

سارة خليفة تهنئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها بكلمات مؤثرة

ألف مبروك يا قلبي.. أحمد صلاح حسني يهنئ ياسمين صبري بزواجها

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

بعد عقد قرانها على نجم إنبي.. شاهد أجرأ إطلالات الإعلامية شيما صابر

ترشيحاتنا

الحب من اللقاء الأول .. قصة طبيب مصري باليابان تزوج كازاخستانية خلال منحة دراسية

زوجة تتخلص من زوجها القهوجي بطعنة سكين قبل الإفطار في قنا

بعد المصرى طارق مخيمر.. وفاة ثاني طبيب بفيروس كورونا في الكويت

سيدة تدعو للرئيس السيسى خلال جولته: ربنا يحبب فيك الخلق.. فيديو

قطر تدافع عن جرائم تركيا في ليبيا

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية