سارة خليفة تهنئ شيما صابر بعقد قرانها على لاعب إنبي.. شاهد

حرصت المذيعة سارة خليفة على تهنئة الإعلامية شيما صابر بعد عقد قرانها امس على، رامى صبرى لاعب فريق إنبى، فى حفل شهد تواجد عائلتى العروسين.

ونشرت سارة صور لها من الحفل وعلقت قائلة "الف مبروك يا شيمو يا حبيبتي وربنا يسعدك يا حبيبتي انتي ورامي ويخليكو لبعض اختي وحبيبتي وصاحبتي وانتيمتي اتجوزت من احلى ايام حياتي"



وحرص الثنائى على إقامة حفل بسيط وسط أجواء عائلية فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا.



وشارك رامى صبرى، مع إنبى فى 16 مباراة، ونجح خلالها فى إحراز 4 أهداف، وظهر اللاعب بشكل جيد مما دفع حلمى طولان المدير الفنى للفريق، للتمسك به ضمن صفوف الفريق.



وقرر اتحاد الكرة إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.





