سارة خليفة تهنئ شيما صابر بعقد قرانها على لاعب إنبي.. شاهد

@shimaasaber @ramysabryofficial8 الف مبروك يا شيمو يا حبيبتي وربنا يسعدك يا حبيبتي انتي ورامي ويخليكو لبعض اختي وحبيبتي وصاحبتي وانتيمتي اتجوزت من احلى ايام حياتي #❤️ #والف شكر المصور الشاطر جدا @eslamaref.photography