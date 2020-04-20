AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بـ فستان أخضر.. سارة خليفة تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:33 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
Advertisements
محمد بدران

نشرت الإعلامية سارة خليفة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة، في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان قطيفة باللون الاخضر مما أظهر جسمها رشيقًا.

واعتمدت سارة خليفة على رفع شعرها الأشقر للخلف، ووضعت ماكياج متناسقًا مع إطلالتها.

وعلقت سارة قائلة " صباح الخير الصورة دي وانا قاعدة افكر هاكل فسيخ بكرة ولا لأ انا بحبه جدا بس بصراحة مش هاكل فسيخ بكرة كل سنة وانتو طيبين شم نسيم سعيد عليكو وعيد ربيع جميل في البيت من خاف سلم في ظل هذه الاجواء المنيلة 😀كورونا علمتنا الادب كلنا يا شيخة ربنا يخدك ونخلص منك ومن قرفك 🤣🤣كل يوم ادعي عليها 😀😀"

وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.

وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تحتفل بعيد الحب.. صورة

عود البطل.. سارة خليفة تستعرض جمالها وأنوثتها

بـ فستان أسود.. سارة خليفة تشعل السوشيال ميديا

بفستان أخضر.. سارة خليفة تشعل السوشيال ميديا

رقم 1 فى مصر .. فسيخك السنادي على الكنبة.. هاشتاج يتصدر تويتر بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بـ فستان أخضر.. سارة خليفة تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج

جابر طايع: متحدث الأوقاف يعمل بإذاعة القرآن الكريم والوزارة تحتاج للدقة

أخبار الفن.. درة تراوغ لإخفاء علاقتها العاطفية.. القصة الكاملة لأزمة ريهام حجاج وخالد النبوي

أوروبا تتحول إلى أكبر بؤرة لفيروس كورونا في العالم .. تقرير

كورونا أم الاختراع.. رمضان حول العالم كما لم تره من قبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج