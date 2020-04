بـ فستان أخضر.. سارة خليفة تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

View this post on Instagram

صباح الخير الصورة دي وانا قاعدة افكر هاكل فسيخ بكرة ولا لأ انا بحبه جدا بس بصراحة مش هاكل فسيخ بكرة كل سنة وانتو طيبين شم نسيم سعيد عليكو وعيد ربيع جميل في البيت من خاف سلم في ظل هذة الاجواء المنيلة 😀كورونا علمتنا الادب كلنا يا شيخة ربنا يخدك ونخلص منك ومن قرفك 🤣🤣كل يوم ادعي عليها 😀😀