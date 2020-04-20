بـ فستان أخضر.. سارة خليفة تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

نشرت الإعلامية سارة خليفة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت سارة خليفة، في الصورة بإطلالة انيقة، حيث ارتدت فستان قطيفة باللون الاخضر مما أظهر جسمها رشيقًا.



واعتمدت سارة خليفة على رفع شعرها الأشقر للخلف، ووضعت ماكياج متناسقًا مع إطلالتها. وعلقت سارة قائلة " صباح الخير الصورة دي وانا قاعدة افكر هاكل فسيخ بكرة ولا لأ انا بحبه جدا بس بصراحة مش هاكل فسيخ بكرة كل سنة وانتو طيبين شم نسيم سعيد عليكو وعيد ربيع جميل في البيت من خاف سلم في ظل هذه الاجواء المنيلة 😀كورونا علمتنا الادب كلنا يا شيخة ربنا يخدك ونخلص منك ومن قرفك 🤣🤣كل يوم ادعي عليها 😀😀"



وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.



وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.





