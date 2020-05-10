AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شرطة البيئة تضبط ٤٠٣ أطنان أسمدة و١٦ طن أعلاف مغشوشة

الأحد 10/مايو/2020 - 12:29 م
أسمدة مغشوشة
أسمدة مغشوشة
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال أسبوع فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى عن ضبط (403 طن أسمدة - 16,5 طن أعلاف) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل (3 مصانع وسيارتين ومخزن) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والقليوبية بالمخالفة للقانون.
      
    
وفى مجال حماية الطب البيطرى تم ضبط ( 6 عيادات بيطرية "بدون ترخيص " - وكذا ضبط 5 كيلو جرام أدوية بيطرية "مجهولة المصدر") بنطاق محافظتى الإسماعيلية بالمخالفة للقانون.

وفى مجال حماية المواد الغذائية ضبط (29 طن مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بداخل (مصنع "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون.

وتمكنت الحملات فى مجال حماية البيئة من ضبط (28,8 طن نفايات خطرة ومطهرات – عدد 5210 كمامة ومستلزمات طبية) بداخل (3 مصانع بدون ترخيص) بنطاق محافظة القليوبية و(91) سيارة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة –القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).
 
وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (490) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (36) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية تم تأمين تنفيذ عدد (33) حالة  تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المنطقة المركزية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط العديد من المخالفات والقضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

جهود شرطة البيئة في 24 ساعة.. ضبط 19 طن مواد غذائية فاسدة بمصنع بالقاهرة

جهود أمنية متواصلة لحماية البيئة والمسطحات المائية تنجح فى ضبط العديد من المخالفات والقضايا

شرطة البيئة تضبط 67 طن أسمدة وأعلاف فاسدة بالإسماعيلية

7 أطنان أقمشة و32 كيلو أستك.. الأمن يضبط مصنع مستلزمات طبية مغشوشة بالجيزة

ضبط 29 طن منظفات و22 طن مواد غذائية فاسدة بالجيزة

ترشيحاتنا

صورة وداع.. باسم ياخور في أحدث ظهور له

لو بتعانى من ضيق التنفس.. 3 طرق بسيطة للتخلص منه فى أقل وقت

في ايدينا نخلص الموضوع.. تحذيرات شديدة اللهجة من هاني الناظر للمواطنين

لا يستهان به.. 9 أعراض غير متوقعة لالتهاب المعدة.. أطعمة تزيد من خطر الإصابة.. وأبرز طرق العلاج الطبيعية

الأميرة ديانا تنبأت بأحداث كثيرة.. أبرزها موتها وخروج هاري من القصر

الحكومة: انخفاض معدل الوفاة في مصر رغم انتشار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاهد .. شيفروليه سيلفرادو chevrolet silverado 2020 بتصميم فولاذي

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب