شرطة البيئة تضبط ٤٠٣ أطنان أسمدة و١٦ طن أعلاف مغشوشة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهودها خلال أسبوع فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى عن ضبط (403 طن أسمدة - 16,5 طن أعلاف) مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل (3 مصانع وسيارتين ومخزن) بنطاق محافظتى الإسماعيلية والقليوبية بالمخالفة للقانون.

وفى مجال حماية الطب البيطرى تم ضبط ( 6 عيادات بيطرية "بدون ترخيص " - وكذا ضبط 5 كيلو جرام أدوية بيطرية "مجهولة المصدر") بنطاق محافظتى الإسماعيلية بالمخالفة للقانون.





وفى مجال حماية المواد الغذائية ضبط (29 طن مواد غذائية) غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر بداخل (مصنع "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون.





وتمكنت الحملات فى مجال حماية البيئة من ضبط (28,8 طن نفايات خطرة ومطهرات – عدد 5210 كمامة ومستلزمات طبية) بداخل (3 مصانع بدون ترخيص) بنطاق محافظة القليوبية و(91) سيارة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة –القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (490) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (36) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية منافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية تم تأمين تنفيذ عدد (33) حالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المنطقة المركزية.



