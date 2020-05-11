رحاب الجمل لـ صدى البلد: محمد سامي سلاح ذو حدين

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن رأيها في المخرج محمد سامي بعد تعاونها معه في "البرنس" للمرة الثانية بعد مسلسل "مع سبق الإصرار" في 2012.





وقالت رحاب الجمل في تصريح خاص لـ صدى البلد: "محمد سامي سلاح ذو حدين من الممكن الشعور بالغضب منه بسبب صرامته في لوكيشن التصوير لكن بعد الهدوء والتفكير فيما حدث، سنكتشف أنه يفعل ذلك من أجل مصلحة العمل".





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وأضافت: "محمد سامي مخرج واعي ومجتهد ومخاطر وبكيت بسببه أكثر من مرة أثناء التصوير لكنه في النهاية يعمل لمصلحة الفنان والعمل".







وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



