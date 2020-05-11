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أخبار البلد

آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:57 ص
الحجر الصحي مرسى
الحجر الصحي مرسى علم
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سعيد العربي
حصل صدى البلد على فيديو وصور من داخل فندق اقامة المصريين العائدين من أمريكا، في رحلة استثنائية ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.


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وأظهرت الفيديوهات فخامة الفنادق التي يقيم فيها المصريين العائدين من امريكا، والبالغ عددهم نحو 290 مصريا، وسط اشادة من المصريين بأماكن الاقامة في العزل.



واستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الأحد، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الأمريكية
واشنطن، على متنها نحو 290 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.  




ووصلت الرحلة رقم ms982، التي سيرتها شركة مصر للطيران إلى مطار مرسى علم في الثامنة صباح اليوم، حيث يجري فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.  



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وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك
بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.  


وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل
الدولة.

آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
آخر فخامة.. شاهد غرف الحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا.. فيديو
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