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فن

لاميتا فرنجية تستجم على البحر بفستان جذاب.. صورة

الأحد 10/مايو/2020 - 08:00 م
لاميتا فرنجيه
لاميتا فرنجيه
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محمد بدران


شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام».

وظهرت لاميتا، في الصورة بإطلالة جذابة، ترتدى فستان اخضر انيق، وحازت إعجاب جميع متابعيها.

وأما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية الماكياج الهادئ المرتكز على الألوان التى تبرز ملامحها الرقيقة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابه.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.


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