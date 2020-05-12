في اتصال هاتفي.. محمد بن سلمان يتعهد لـ البرهان بالعمل على رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

في اتصال تليفوني مع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، تعهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بأن تواصل المملكة سعيها وجهدها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وفي ذات الاتصال أكد ولي العهد السعودي حرص بلاده شعبا وقيادة علي أمن واستقرار الدولة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وكان مارس الماضي، قد شهد زيارة وفد من وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة تمويل الإرهاب، للدولة السودانية حيث بين الوفد أن القيود المالية والاقتصادية تم رفعها عن السودان.
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جدير بالذكر أن هناك لجانا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية تعمل علي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيث أكد الوفد الأمريكي الذي زار السودان أن إزالة اسم السودان من القائمة بات مسألة وقت فقط وذلك حسب ما أشارت إليه الوكالة السودانية.
ويشار إلى أن إدراج الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب بدأ منذ العام 1993.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، ورفعتها في أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من يناير الماضي - خلال لقاء وزير الدول السعودي للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، في الرياض، بالمبعوث الأميركي للسودان، السفير دونالد بووث - قد طلبت من الولايات المتحدة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
جدير بالذكر أن الرياض قد أكدت مرارا خلال الأشهر الأخيرة أنها تعمل من أجل رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.