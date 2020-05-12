في اتصال هاتفي.. محمد بن سلمان يتعهد لـ البرهان بالعمل على رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

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جدير بالذكر أن هناك لجانا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية تعمل علي رفع اسم السودان من

للإرهاب

حيث أكد الوفد الأمريكي الذي زار السودان أن إزالة اسم السودان من القائمة بات مسألة وقت فقط وذلك حسب ما أشارت إليه الوكالة السودانية.