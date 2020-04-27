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أخبار العالم

البرهان وبومبيو يبحثان ترتيبات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن المجلس السيادي في السودان اليوم الاثنين، أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ترتيبات رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.


وقال بيان المجلس إن "الاتصال الهاتفي بين بومبيو والبرهان بحث ترتيبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمساعدات الأمريكية للسودان في مجابهة فيروس الكورونا، وموقف السودان من مشروع القرار المتوقع من مجلس الأمن الدولي، بجانب التعاون الأمني بين البلدين بالإضافة إلي الفترة الانتقالية والدعم المطلوب لها".


وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت وفي وقت سابق إن رفع السودان من القائمة يعد مسألة وقت فقط.


ويسعى السودان لرفع اسمه من على قوائم الدول الراعية للإرهاب منذ رحيل نظام البشير في انتفاضة شعبية، حيث أدرج السودان في القائمة منذ عام 1993.

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