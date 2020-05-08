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أخبار العالم

السودان يعزل الخرطوم بسبب فيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:41 م
الخرطوم
الخرطوم
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قسم الخارجي
قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان تمديد حظر التجول والإجراءات الإحترازية لمكافحة جائحة كورونا بولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من غد السبت.

وقررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية منع السفر بين العاصمة الخرطوم والولايات وأكدت ضرورة الالتزام بالموجهات المعلنة بخصوص مكافحة جائحة كورونا.



وأعلن بروفيسور صديق تاور رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في بيان للجنة اليوم أن قرار التمديد جاء بناء على تقييم الأوضاع بالبلاد مشيرا الى أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية عكفت على تقييم الوضع الصحي بشكل دقيق في البلاد وتوصل الى ضرورة التمديد والتشديد في تنفيذ اجراءات الإغلاق الكامل بولاية الخرطوم.

وأضاف تاور في البيان رقم (2) للجنة بأن جملة الاصابات حتى الآن ناهزت الـ1000 حالة إصابة مؤكدة مبينا أن عدد الوفيات تجاوز الـ50 فيما بلغت حالات الشفاء  100 حالة حتى الآن مشيرا إلى أن غالبية الإصابات انحصرت في الخرطوم ما يحتم الاستمرار في وضع التدابير الاحترازية والتشديد عليها.

وقال تاور أن اللجنة لمست تفهم قطاعات واسعة من المواطنين وتجاوبهم مع الموجهات وأظهروا التزاما بالتدابير الصحية مشيرا الى أن ذلك يعتبر دليل وعي عام مبينا أن مكافحة الجائحة مسئولية تشاركية بين الدولة والمجتمع.
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