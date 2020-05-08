دراسة: الأطفال عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا كالبالغين

توصلت الدراسات الجديدة إلى أن احتمال انتشار الفيروس التاجي الجديد للاطفال هو نفس احتمال إصابة البالغين، هذه النتائج المبكرة يمكن أن تجعل عودة الدارسة المحتملة عرضة للتهديد.
كشفت دراسة ألمانية أن 60.000 شخص مصابين بـ COVID-19 بالإضافة إلى 47 طفل مصاب بفيروس كورونا، وجد الفريق أن الأطفال لديهم نفس الحمل الفيروسي أو حتى كميات أعلى من الحمل الفيروسي من بعض البالغين.
يمكن أن يكون هذا البحث المبكر الذي يركز على كيفية انتشار الأطفال للفيروس أمرًا محوريًا في مساعدة المسؤولين على مكافحة الموجة الثانية حيث تزن بعض الولايات تخفيف أوامر الإيواء في المكان.
ووفقا لموقع healthline ، وجدت دراسة أخرى خارج الصين أن إغلاق المدارس ساعد بشكل كبير على تقليل انتقال الفيروس وتقليل شدة التفشي.
وقال المؤلف: "في حين أن إغلاق المدارس الاستباقي لا يمكن أن يوقف انتقال العدوى من تلقاء نفسها ، إلا أنها يمكن أن تقلل من الذروة بنسبة 40-60 في المائة وتؤخر الوباء".
كشفت دراسة ألمانية أن 60.000 شخص مصابين بـ COVID-19 بالإضافة إلى 47 طفل مصاب بفيروس كورونا، وجد الفريق أن الأطفال لديهم نفس الحمل الفيروسي أو حتى كميات أعلى من الحمل الفيروسي من بعض البالغين.
يمكن أن يكون هذا البحث المبكر الذي يركز على كيفية انتشار الأطفال للفيروس أمرًا محوريًا في مساعدة المسؤولين على مكافحة الموجة الثانية حيث تزن بعض الولايات تخفيف أوامر الإيواء في المكان.
ووفقا لموقع healthline ، وجدت دراسة أخرى خارج الصين أن إغلاق المدارس ساعد بشكل كبير على تقليل انتقال الفيروس وتقليل شدة التفشي.
وقال المؤلف: "في حين أن إغلاق المدارس الاستباقي لا يمكن أن يوقف انتقال العدوى من تلقاء نفسها ، إلا أنها يمكن أن تقلل من الذروة بنسبة 40-60 في المائة وتؤخر الوباء".