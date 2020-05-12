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منوعات

بسبب كورونا.. وقف بث مسلسل سعودي لهذا السبب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:59 م
نجوم مسلسل مخرج ٧
نجوم مسلسل مخرج ٧ السعودي
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محمود نوفل
كشفت قناة "إم بي سي" السعودية قرارها وقف بث مسلسل "مخرج 7" وذلك بداية من يوم الجمعة القادم حيث يتوقف عرض المسلسل عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بمسلسل آخر هو "درب الزلق".

وأوضحت القناة ان إيقاف المسلسل " يرجع لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا" وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم .

ويشار الى ان مسلسل "مخرج 7" يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

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و يناقش المسلسل السعودي  قضايا متنوعة من خلال الكوميديا، حيث تناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، هاجمته مستنكرة ما جاء فيه من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل
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