بسبب كورونا.. وقف بث مسلسل سعودي لهذا السبب

كشفت قناة "إم بي سي" السعودية قرارها وقف بث مسلسل "مخرج 7" وذلك بداية من يوم الجمعة القادم حيث يتوقف عرض المسلسل عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بمسلسل آخر هو "درب الزلق".





وأوضحت القناة ان إيقاف المسلسل " يرجع لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا " وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم .





ويشار الى ان مسلسل "مخرج 7" يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي ، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.





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