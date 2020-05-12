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أخبار العالم

إصابة المتحدث الرسمي باسم بوتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:49 م
ديمتري بيسكوف مع
ديمتري بيسكوف مع الرئيس بوتين
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على صالح
كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بـ فيروس كورونا المستجد في اكبر مفاجاة يعلن عنها الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين 

وصرح بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" اليوم بأنه دخل المستشفى لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.
قائلا "نعم، لقد مرضت، وسأعالج".

المتحدث باسم الكرملين هو على الأقل هو الشخص الثاني في إدارة بوتين والخامس من كبار المسؤولين الحكوميين الروس الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد 19.

بالإضافة إلى وزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا ووزيرة البناء فلاديمير ياكوشيف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين 

كما أفادت التقارير أن النائب الأول لرئيس هيئة الأركان بوتين سيرجي كيريينكو كانت إيجابية في منتصف أبريل.


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