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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال القافلة الطبية المجانية وتُشيد بجهود فرق العمل بالقطاع الصحي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز باريس، بمتابعة أعمال القافلة الطبية المجانية المنفذة بمستشفى باريس المركزي، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحةبالمحافظة.

واطلعت المحافظ على انتظام خدمات العيادات الخارجية، وما تقدمه القافلة من خدمات متنوعة إلى جانب متابعة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، مؤكدةً أهمية انتظام تقديم هذه الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين، ومشيدةً بجهود العاملين بالإدارة الصحية بمركز باريس والفرق الطبية في تنظيم القافلة، وموجهةً بصرف مكافأة مالية تشجيعا لجهودهم وتميز أدائهم.

كما حرصت مجدى على لقاء عدد من المواطنين أثناء أعمال القافلة والاستماع إلى مطالبهم، موجهةً ببحثها ودراسة الحلول العاجلة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

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