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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمنهور يتفقد مبنى كلية الطب لمراجعة جاهزية التشطيبات النهائية والأنظمة الذكية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد مبنى كلية الطب
رئيس جامعة دمنهور يتفقد مبنى كلية الطب

 أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم، جولة تفقدية موسعة لمبنى كلية الطب البشري والمستشفى الجامعي؛ الحلم التاريخي لأبناء محافظة البحيرة، ​بحضور الدكتور إيهاب الرويني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والفريقين الأكاديمي والإداري للكلية، إلى جانب الفريق الهندسي بالجامعة واستشاريي المشروع، لوضع اللمسات الأخيرة ومراجعة أعمال الكهرباء والميكانيكا، واختبار كفاءة الأنظمة الذكية والبنية التحتية الرقمية، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى التي تشهدها جامعة دمنهور.

خلال جولته؛ ​عقد رئيس الجامعة اجتماعا تنسيقيا مع الفريقين الأكاديمي والإداري مؤكدا أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رسالة الجامعة.

​كما شملت الجولة لقاء مع فريق الشركة المنفذة من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة مراحل التجهيزات الطبية لكلية الطب والمستشفى الجامعي، والتي تتم بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد (UPA) لضمان توريد تجهيزات مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

​ وتابع رئيس الجامعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام وإنارة الواجهات وفرش القاعات الدراسية والمكاتب الإدارية، موجها بمراجعة دقيقة وصارمة لجودة التشطيبات النهائية والتجهيزات الطبية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، لضمان الاستدامة البيئية والمعايير الهندسية المعتمدة، تمهيدا لاستقبال لجنة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات.

​وأكد الدكتور إلهامي ترابيس أن العمل يسير على قدم وساق، مشددا على أن صرح كلية الطب والمستشفى الجامعي سيشكلان نقلة نوعية وتاريخية في منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي بمحافظة البحيرة.

وأوضح "ترابيس" أن المبنى مصمم وفق أحدث الطُّرز المعمارية والبنية التحتية التكنولوجية الرقمية المتطورة، بما يسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة لتغطية احتياجات سوق العمل وتقديم خدمة علاجية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وغلق باب الاغتراب أمام الطلاب.

ووجه الدكتور إلهامي ترابيس جزيل الشكر والعرفان والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للمشروع القومي إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمجلس الموقر بمناسبة الموافقة على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة، طبقا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، بما يسهم في استكمال أعمال هذا المشروع القومي العملاق الذي يخدم القطاعين التعليمي والطبي بمحافظة البحيرة.

كما خص "ترابيس" بالشكر والتقدير الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا أن هذا القرار ليس  موافقة على تعاقد فقط، بل هو شهادة ميلاد جديدة لمحافظة البحيرة، يعيد رسم الخريطة الصحية في دلتا مصر.

وتؤكد جامعة دمنهور أن مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي لم يعد مجرد مبان خرسانية، بل هو مشروع أمل وحياة لأهالي البحيرة، وأن الجامعة عازمة على خروجه للنور كصرح طبي وتعليمي يضاهي كبرى الجامعات، ليكون هدية الدولة لأبناء المحافظة، وركيزة أساسية لتوطين الخدمة الصحية المتطورة وإنهاء معاناة السفر والاغتراب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الصحة والتعليم.

جامعة دمنهور رئيس جامعة دمنهور كلية الطب البشري

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