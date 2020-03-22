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فن

في مسلسل 7.. نجوم الدراما السعودية يحذرون من النزول بسبب كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 12:35 م
ناصر القصبي
ناصر القصبي
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شروق ابراهيم
للفن دور مؤثر على المجتمع، ومن خلاله يمكن تغيير مسار شعوب، ولهذا وجه فريق عمل "مسلسل 7" نصائح للتوعية بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ومن أهمها البقاء في المنزل. 

وفي مشهد تمثيلي، ظهر الفنان السعودي ناصر القصبي برفقة الدكتور راشد الشمراني والفنان حبيب الحبيب، وهم يحاولون منع الفنانتين ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

كما وجهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا، منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

وحقق مقطع الفيديو من المسلسل أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
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