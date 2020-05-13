الدفع بـ إطفاء القاهرة والقوات المسلحة للسيطرة على حريق مصنع بالعبور

اقرأ أيضا|

تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب

بأحد المصانع بالعبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع ب14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المصانع المجاورة.