الدفع بـ إطفاء القاهرة والقوات المسلحة للسيطرة على حريق مصنع بالعبور

دفعت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بسيارات إطفاء إضافية للسيطرة علي حريق مصنع إسفنج بالعبور والذي اشتعلت فيه نيران ليصل عدد السيارات المتواجدة للسيطرة علي الموقف أكثر من 20 سيارة من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة تحاول إخماد النيران المشتعلة بكثافة بسبب سرعة الحريق والمواد القابلة للاشتعال داخل المصنع دون خسائر بشرية أو إصابات حتى الآن.
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فيما وصل اللواء عبد الحميد الهجان لموقع حريق مصنع الإسفنج بمدينة العبور للإشراف علي جهود الإطفاء التي تقوم بها 14 سيارة من الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة وبدعم من القوات المسلحة للسيطرة علي الحريق.
وكلف المحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومراجعة تراخيص المصنع من توافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والحريق به والتراخيص الصادرة له.
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تلقت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد المصانع بالعبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع ب14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده الى المصانع المجاورة.
وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع للأسفج بمنطقة اسكان الشباب بالعبور واشتعلت النيران داخل أجزاء كبيرة من المصنع واتت على محتوياته.
من ناحية اخرى انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد الحريق واعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المصانع المجاورة ومتابعة حصر الخسائر والتلفيات.