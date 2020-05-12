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حوادث

ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:54 م
حريق فى مصنع بالعبور
حريق فى مصنع بالعبور
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إبراهيم الهوارى
ينشر موقع "صدى البلد" الصور الأولى لاندلاع حريق هائل شب مساء اليوم، الثلاثاء، فى مصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية.

 
وعلى انتقلت على الفور قوات الحماية بالقليوبية فى محاولة للسيطرة على الحريق قبل اخماده للمبانى المجاورة وتولت النيابة التحقيق




تلقت قوات الحماية المدنية فى القليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد المصانع بالعبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.


وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع للأسفج بمنطقة اسكان الشباب بالعبور واشتعلت النيران داخل أجزاء كبيرة من المصنع واتت على محتوياته.




من ناحية أخرى انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد الحريق واعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة ومتابعة حصر الخسائر والتلفيات.

ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور
ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور
ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور
ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور
ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور
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