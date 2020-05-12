ننشر الصور الأولى لاندلاع حريق مصنع الأسفنج بالعبور

ينشر موقع "صدى البلد" الصور الأولى لاندلاع حريق هائل شب مساء اليوم، الثلاثاء، فى مصنع للأسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القليوبية.





وعلى انتقلت على الفور قوات الحماية بالقليوبية فى محاولة للسيطرة على الحريق قبل اخماده للمبانى المجاورة وتولت النيابة التحقيق









اقرأ أيضا| 14 سيارة إطفاء لإخماد حريق فى مصنع أسفنج بالعبور









تلقت قوات الحماية المدنية فى القليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد المصانع بالعبور وعلى الفور انتقل المقدم أحمد شعراوى مدير الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بـ 14 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.









وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مصنع للأسفج بمنطقة اسكان الشباب بالعبور واشتعلت النيران داخل أجزاء كبيرة من المصنع واتت على محتوياته.









اقرأ أيضا| اندلاع حريق هائل بمصنع للمراتب في العبور









من ناحية أخرى انتقل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد الحريق واعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع المجاورة ومتابعة حصر الخسائر والتلفيات.



