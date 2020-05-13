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أخبار البلد

جامعة الأزهر تستقبل الفوج السادس للعائدين من الخارج

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:52 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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أ ش أ
استقبلت قيادات جامعة الأزهر الفوج السادس من وفود العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي بمدن الجامعة بمدينة نصر.

وقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر- في بيان له- التحية والهدايا التذكارية لضيوف الأزهر، مؤكدا أن الجامعة بكل مقوماتها لن تدخر جهدا في تهيئة المناخ الملائم للإقامة وأن هذا توقيت يجب أن يتكاتف فيه الجميع لتمر الجائحة بسلام.

من جهته، قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي والمشرف العام على المستشفيات، إنه تم توفير بوابات تعقيم لمدن الإقامة وأطقم طبية جاهزة للتعامل مع أي مرض أو عارض صحي طارئ، موضحا أن أعضاء هيئة التدريس بطب الأزهر وأطباء الإدارة الطبية وأطقم التمريض يضحون بأرواحهم خلال هذه الأيام لإنقاذ غيرهم ويضربون أروع الأمثلة في الإخلاص في العمل داخل المدن والمستشفيات.

بدوره، قدم الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري، منسق "بيت العائلة"، التحية للضيوف، مؤكدا أن مدن جامعة الأزهر تفتح أبوابها لاستضافة كافة أطياف الشعب المصري دون تفرقة بين جنس أودين ، فالمدينة تعبر عن أسمى معاني الأخوة الإنسانية.

وقال الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إنه تم تسكين جميع مباني مدن البنات، ويجري الآن تجهيز مبنى الإسكان الخارجي للاستفادة منه في الأيام المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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