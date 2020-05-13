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مرأة

بإطلالة أنيقة .. ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:09 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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هاجر هانئ
أعتادت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورها و إطلالاتها اليومية التى تظهر بها فى مختلف المناسبات.

تألقت ريهام أيمن فى احدث جلسة تصوير بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلونا باللون البيج و نسقت معه سترة قطنية ذات أكمام طويلة باللون الأسود ولا تحمل أى نقوشات أو تطريزات ما منحها إطلالة بسيطة.

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وانتعلت ريهام أيمن حذاء رياضيا مسطحا باللون الأسود، وأكملت إطلالتها الكاجوال بمجموعة مختلفة من الإكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أختارت ريهام أيمن مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها.

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