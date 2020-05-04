AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.


وتألقت ريهام أيمن ، بإطلالة كاجوال على العجلة، مرتدية تيشيرت ٣الاسود وبه بعض الورود و بنطلون جينز أزرق، ونسقت معه حذاء رياضيا باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها. 


كما كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع مرتدية بعض الإكسسوارات البسيطة في اليد، مع ساعة أنيقة باللون الذهبي في اليد الأخرى، واختارت ريهام أيمن السلسلة المفضلة لها التي تحمل أول حرف من اسمها "R".


وتركت خصلات شعرها المتطاير بطريقة جاذبة للأنظار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس محتشمة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بـ الجينز المقطع .. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

فى صالة الألعاب.. ساندي تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بسلسلة صدف البحر.. ريهام أيمن تبهر متابعيها على إنستجرام

ترشيحاتنا

لماذا النسيء زيادة في الكفر ؟ علي جمعة يجيب .. فيديو

خالد الجندي يكشف عن مسجد أنشئ لإيذاء المسلمين.. فيديو

شناوي الأهلي يكشف الفارق بينه وبين حارس بيراميدز مع رامز جلال

النواب يقر فرض رسوم تنمية 30 قرشا للبنزين و25 قرشا للسولار

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

هنخس في رمضان .. جربي دايت الزبادي بالليمون لخسارة 5 كيلو في الأسبوع

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا