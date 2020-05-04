على العجلة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة ريهام أيمن مجموعة صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت ريهام أيمن ، بإطلالة كاجوال على العجلة، مرتدية تيشيرت ٣الاسود وبه بعض الورود و بنطلون جينز أزرق، ونسقت معه حذاء رياضيا باللون البينك الفاتح وهو ما تناسب مع اطلالتها.
كما كشفت عن أناقتها وذوقها الرفيع مرتدية بعض الإكسسوارات البسيطة في اليد، مع ساعة أنيقة باللون الذهبي في اليد الأخرى، واختارت ريهام أيمن السلسلة المفضلة لها التي تحمل أول حرف من اسمها "R".
وتركت خصلات شعرها المتطاير بطريقة جاذبة للأنظار.