بريطانيا تسجل 428 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 428 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات وفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 33614 حالة.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، سجلت إنجلترا 207 حالات وفاة في المستشفيات، وأبلغت أسكتلندا عن 34 وفاة جديدة، وفي ويلز 10، و5 في أيرلندا الشمالية.





وتشمل أرقام المملكة المتحدة تلك الوفيات الموجودة أيضا في دور الرعاية، حسبما أكد الموقع البريطاني.





وسجلت بريطانيا أمس 494 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وخففت بريطانيا إجراءات العزل في البلاد لمكافحة فيروس كورونا، إذ دعت المواطنين الذين لا يمكنهم العمل من منازلهم للعودة الى أعمالهم.

وتلقى العاملون في التصنيع وقطاعات أخرى محددة تعليمات بالعودة للعمل إذا كان ذلك بمقدورهم اعتبارا من صباح أمس الأربعاء.

يأتي ذلك رغم أن بريطانيا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس كورونا في أوروبا حيث سجلت أكثر من 40 ألف وفاة بسبب انتشار الفيروس.



