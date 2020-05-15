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سيارات

مازدا تتعرض لأصعب موقف بسبب كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعرضت شركة مازدا موتور اليابانية لصناعة السيارات بأسوأ موقف لها منذ 8 سنوات والسبب هو تراجع مبيعاتها الكبير بسبب انتشار فيروس كورونا أو ما يسمى كوفيد 19.

كما شهدت مازدا تراجعا كبيرا في عام 2020 مما أدى إلى الامتناع عن تقديم توقعاتها التي تخص الأرباح السنوية بعد ما حققت أقل منذ 8 سنوات.


كما أعلنت مازدا والتي تعد خامس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان عن أرباح 43.6 مليار ين ياباني وهو أقل من النصف ما حققته الشركة في العام الماضي.

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كما امتنعت مازدا موتور عن تقديم توقعاتها بشان أرباحها والتي سجلت أدنى أرباح سنوية تشغيلية في 8 سنوات.
 
كما قررت مازدا قبل إصدار توقعاتها لأرباح السنة الحالية خاصة وأن الصورة لا تتسم بالوضوح الكافي بسبب عدم معرفة المدة  التي سيستمر فيها فيروس كورونا.

يذكر أن مازدا  تأثرت بإغلاف صالات عرض السيارات وكذلك توقف مصانعها عن العمل ضمن إجراءات العزل والسلامة والتي تقوم بها الدول لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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