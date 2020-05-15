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رياضة

الجبلاية تحت الوصاية.. فيفا يتمسك.. اتحاد الكرة يترقب الانتخابات.. والقانون 71 سلاح الوزارة والأولمبية

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:27 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
ما زالت أصداء أزمة إجراء انتخابات اتحاد الكرة مستمرة بين مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" سارة ساليمون ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية حيث يتمسك كل طرف بآلية إجراء الانتخابات القادمة.

وأثير فى الآونة الأخيرة بشأن إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2017 أو الخضوع للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على أن يتم اعتمادها خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية.

الجبلاية فى ظل الخضوع لإدارة اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تترقب تداعيات الأزمة وبلوغها الى حافة النهاية ووضوح الرؤية حول شكل الإنتخابات القادمة.

الجبلاية تحت وصاية الفيفا
تمسكت سارة سالمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بإجراء انتخابات اتحاد الكرة القادم لمدة 4 سنوات وفقا للائحة الفيفا رافضة فى الوقت ذاته إجراء الانتخابات لمدة عام ثم إجراؤها مجددا عقب انتهاء الدورة الأوليمبية.

جاء ذلك على هامش اجتماع فيديو كونفرانس بين مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولي فيفا سارة سالمون الذي تم خلاله التأكيد على إقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال العام الجارى لمدة 4 سنوات على أن تجرى الدعوة من جانب اللجنة الخماسية لانعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر المقبل وإنهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

ومن المقرر أن يتم عرض مطالب سارة سالمون مندوبة الفيفا بشأن إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات وفقا للائحة المعمول بها فى الاتحاد الدولى لكرة القدم وعدم التعامل وفقا وفقا للقانون رقم 71 لسنة 2017 الذى تجرى بناءا عليه إنتخابات مجلس إدارة الجبلاية على مرتين الأولى لمدة عام على أن تجرى انتخابات أخرى عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية.

القانون 71 شعار وزارة الرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات تليفزيونية أن إتحاد الكرة ليس ذو طبيعة خاصة وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وقال: انتخابات اتحاد الكرة مثل باقي الاتحادات ستجري لمدة عام واحد وهذا ما سيحدث واتحاد كرة القدم ليس ذو طبيعة خاصة وفقًا لقانون رقم 71 لسنة 2017.

الأوليمبية تتمسك بالقانون
أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دورة المجلس القادم لاتحاد الكرة ستكون عامًا وحيدًا بحسب القانون المصري.

وقال حطب فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم :"نحن جاهزون لفعل أي شيء لمصلحة الدولة في ملف انتخابات اتحاد الكرة، طبقًا للنظام المصري فأن فترة المجلس القادمة ستكون لمدة عام واحد، لا يجوز لمجلس إدارة اتحاد تحمل مسئولية لمدة دورتين، القانون المصري مطابق للمعايير الدولية ولا بد من تطبيقه.
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