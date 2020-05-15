الجبلاية تحت الوصاية.. فيفا يتمسك.. اتحاد الكرة يترقب الانتخابات.. والقانون 71 سلاح الوزارة والأولمبية

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تصريحات تليفزيونية أن إتحاد الكرة ليس ذو طبيعة خاصة وفقا لقانون ٧١ لسنة ٢٠١٧ وقال: انتخابات اتحاد الكرة مثل باقي الاتحادات ستجري لمدة عام واحد وهذا ما سيحدث واتحاد كرة القدم ليس ذو طبيعة خاصة وفقًا لقانون رقم 71 لسنة 2017.





الأوليمبية تتمسك بالقانون

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دورة المجلس القادم لاتحاد الكرة ستكون عامًا وحيدًا بحسب القانون المصري.



