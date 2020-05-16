كوليبالي ينعش آمال ليفربول وباريس سان جيرمان

تلقت الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق نابولي ، خاليدو كوليبالي، خبرًا سارًا حسب ما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.





ويُعد السنغالي من أبرز المدافعين في قارة أوروبا، ونجح في جذب انتباه برشلونة وريال مدريد، في مواسم انتقالية سابقة.









ويتنافس أكثر من نادِ على التعاقد مع كوليبالي، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، وأبرزهم ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل وباريس سان جيرمان.





وحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن خاليدو كوليبالي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله في نابولي





وأفادت أن كوليبالي قرر الرحيل عن نابولي ، بنهاية الموسم الحالي.



