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رياضة

كوليبالي ينعش آمال ليفربول وباريس سان جيرمان

السبت 16/مايو/2020 - 04:23 ص
خاليدو كوليبالي
خاليدو كوليبالي
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محمد رشاد
تلقت الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق نابولي، خاليدو كوليبالي، خبرًا سارًا حسب ما ذكرت تقارير صحفية إيطالية.

ويُعد السنغالي من أبرز المدافعين في قارة أوروبا، ونجح في جذب انتباه برشلونة وريال مدريد، في مواسم انتقالية سابقة.


ويتنافس أكثر من نادِ على التعاقد مع كوليبالي، في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، وأبرزهم ليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل وباريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن خاليدو كوليبالي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله في نابولي.

وأفادت أن كوليبالي قرر الرحيل عن نابولي، بنهاية الموسم الحالي.

وسبق أن حدد نابولي سعر بيع كوليبالي بـ 100 مليون جنيه إسترليني، ولكن ذلك الأمر قد يختلف الآن نتيجة التأثير السلبي لفيروس كورونا على المجال الرياضي في مختلف دول العالم.
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