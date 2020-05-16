فضيحة جنسية للاعب في الدوري الإنجليزي

فجرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بتورط أحد نجوم الدوري الإنجليزي في فضيحة جنسية.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لاعب في الدوري الإنجليزي "لم يذكر اسمه" قام بخرق قوانين العزل الصحي، للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس.









ويتردد أن اللاعب "المليونير" قام بالسفر إلى باريس من أجل استضافة حفل جنسي، بعد استئجار مطعم ودعوة بعض عارضات الأزياء.









وتشير التكهنات أن نجم البريميرليج المتورط كان برفقة 15 من أصدقائه، وأقام علاقة جنسية مع فتاة واحدة على الأقل في شقة استأجرها في العاصمة الفرنسية.









ويتورط اللاعب في خرق قوانين العزل الصحي في فرنسا، في ظل إغلاق جميع المحلات التجارية بسبب انتشار فيروس كورونا.









ولم يتم ذكر اللاعب المتورط وفقا لصحيفة "ذا صن" بسبب تورطه في قضية أخرى هي إقامة علاقة مع فتاة في مصعد إلكتروني.



