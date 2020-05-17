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أخبار العالم

14919 إصابة جديدة و816 حالة وفاة بفيروس كورونا فى البرازيل

الأحد 17/مايو/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، السبت، تسجيل  14,919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأشارت إلى تسجيل 816 وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وكشفت البيانات التي نشرها موقع "وورلد ميتر" أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى 233142 إصابة فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 15633 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة البرازيلي، نلسون تيش، قد استقال من منصبه الذي عين فيه قبل نحو 4 أسابيع فقط، بقرار من الرئيس جايير بولسونارو، بسبب أزمة كورونا في البلاد.
وكان بولسونارو قد أقال وزير الصحة الأسبق بسبب خلافات حول طرق إدارة الازمة الخاصة بتفشي الفيروس.
ولم يكشف وزير الصحة الأخير اسباب استقالته لكنه قال إن البلاد بأكملها تعمل حاليا في مواجهة فيروس كورونا وضمان صحة البرازيليين.

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