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فن

بكلمات مؤثرة.. لطيفة تنعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:53 ص
الشيخ صالح كامل
الشيخ صالح كامل
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اسماء الحسينى
نعت الفنانة لطيفة، الشيخ صالح كامل عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت لطيفة صورة للشيخ صالح كامل،وعلقت عليها قائلة:"بسم الله الرحمن الرحيم بقلب مؤمن وحزين وبعين تدمع وتبكى الاب والقدوة والرمز ابو الچميع الشيخ صالح كامل الف رحمة على روحك يامن كنت خيرا وطيبًا ومعطاء بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها". 

كل ما قدمت من خير للامة الاسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للابد الف رحمة ونور على روحك وانا اعزى نفسى واعزى كل اهلك وكل المسلمين في وفاتك وسبحان الله الذى ناولك حسن الخاتمه في هذا الشهر الفضيل وفِي العشر الاواخر انا لله وانا اليه راجعون.

وذكرت صحيفة عكاظ، إن صلاة الجنازة على  رجل الاعمال الراحل ستقام بعد ظهر اليوم الثلاثاء في الحرم المكي.

وتوفي الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها بينما كان يصلي التراويح ، ولم تفلح محاولات إسعافه، ليلقى ربه مصليًا. 

يذكر أن احدث أعمال لطيفة، كان فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ملكة بيك"، التي طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".
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بسم الله الرحمن الرحيم بقلب مؤمن وحزبن و بعين تدمع و تبكي الاب والقدوة والرمز ابو الچميع الشيخ صالح كامل الف رحمة على روحك يا من كنت خيرًا و طيبًا و معطاءًا بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها . كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للأبد . الف رحمة ونور على روحك و انا اعزي نفسي و اعزي كل اهلك و كل المسلمين في وفاتك و سبحان الله الذي ناولك حسن الخاتمة في هذا الشهر الفضيل و في العشر الاواخر انا لله و انا اليه راجعون . @nadeerkamel @aseelkamel

A post shared by Latifa لطيفة التونسية (@latifaofficial) on

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