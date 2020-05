بكلمات مؤثرة.. لطيفة تنعى الشيخ صالح كامل

View this post on Instagram

بسم الله الرحمن الرحيم بقلب مؤمن وحزبن و بعين تدمع و تبكي الاب والقدوة والرمز ابو الچميع الشيخ صالح كامل الف رحمة على روحك يا من كنت خيرًا و طيبًا و معطاءًا بكل ما قدمت من خير للأمة اجمعها . كل ما قدمت من خير للأمة الإسلامية سيحفر اسمك في تاريخها للأبد . الف رحمة ونور على روحك و انا اعزي نفسي و اعزي كل اهلك و كل المسلمين في وفاتك و سبحان الله الذي ناولك حسن الخاتمة في هذا الشهر الفضيل و في العشر الاواخر انا لله و انا اليه راجعون . @nadeerkamel @aseelkamel