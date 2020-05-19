الدنيا هايصة ولايصة.. شركة إجابات تستنكر استهتار المواطنين بكورونا

قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، إن الموجة الحارة التي تضرب البلاد في تلك الفترة لم تؤثر في كثافة المواطنين في الشارع برغم ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا أيضا، معقبًا: "الناس مطمنة أكن مفيش كورونا في مصر".





وتابع محمد أحمد، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة mbc masr 2، أنه يستنكر استهتار المواطنين في التعامل مع فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدولة وما اتخذته من قرارات كان صائبا والأصح في تلك الفترة وخاصة في أسبوع العيد.





وأشار إلى أن الحكومة عندما قللت مدة الحظر مع بداية رمضان كان هناك حالة من الفوضى من المواطنين التي لا تنم عن أي وعي، قائلًا: "الدنيا كانت هايصة ولايصة"، برغم أن الفترة السابقة لرمضان كان هناك التزام كامل.





وأوضح أن الأرقام حتى الآن لم تدخل في مرحلة الخطر ولكننا لا نريد أن ندخل في مرحلة كارثية أخرى لا نستطيع أن نسيطر عليها، لافتًا إلى أن حتى الفترة بعد العيد يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل كبير لعمل التوازن بين الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين.