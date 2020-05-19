AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة طفلة ملقاة بترعة بميت غمر

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:28 م
الطفلة يارا أحمد
الطفلة يارا أحمد
Advertisements
همت الحسينى
عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل ترعة بقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بعد يومين من اختفائها من أمام المنزل .


وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان يفيد بورود بلاغ للعميد ناجى جاد الحق مأمور مركز ميت غمر  من والد الطفلة يارا أحمد سويلم 9  أعوام من قرية جصفا التابعة للمركز يفيد باختفائها أثناء لهوها أسفل منزل أسرتها بالقرية الأحد الماضى .

 
اقرأ ايضا :


بتكثيف البحث والتحري عثر  على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل احدى الترع بالقرية وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وحل لغز اختفاء الطفلة  والعثور عليها مقتولة وضبط الجناة .


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. فتاة تقتل شقيقها الصغير أثناء نومه وتكتب بدمائه رسالة

ضبط 3 أشخاص قتلوا سائق توك توك وألقوا جثته بالمياه في ميت غمر

انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الصغير بالمنصورة

الإنقاذ النهري بالدقهلية تنتشل جثمان غريق من مياه التيل بالمنصورة

ترشيحاتنا

الحكومة: إجازة عيد الفطر المبارك من السبت حتى الخميس مدفوعة الأجر

لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص.. البنك المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

لو بتركب أسانسير.. 6 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

إصابة والد البطل الروسي حبيب محمدوف بفيروس كورونا

السعودية تسجل 2509 إصابات جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يقترب من 60 ألفا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 4 مشروبات وعصائر تعالج قرحة المعدة فى ساعات

بجمبسوت وكمامة وجوانتي.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة متواضعة

لو بتركب أسانسير.. 6 نصائح للوقاية من فيروس كورونا