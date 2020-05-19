بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة طفلة ملقاة بترعة بميت غمر

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة طفلة مقتولة وملقاة داخل ترعة بقرية جصفا التابعة لمركز ميت غمر بعد يومين من اختفائها من أمام المنزل .









وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان يفيد بورود بلاغ للعميد ناجى جاد الحق مأمور مركز ميت غمر من والد الطفلة يارا أحمد سويلم 9 أعوام من قرية جصفا التابعة للمركز يفيد باختفائها أثناء لهوها أسفل منزل أسرتها بالقرية الأحد الماضى .





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بتكثيف البحث والتحري عثر على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل احدى الترع بالقرية وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وحل لغز اختفاء الطفلة والعثور عليها مقتولة وضبط الجناة .







