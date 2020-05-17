الإنقاذ النهري بالدقهلية تنتشل جثمان غريق من مياه التيل بالمنصورة

تمكنت قوات الانقاذ النهرى بالدقهلية مساءاليوم الاحد من انتشال جثمان غريق من مياه النيل امام موقف ميت خميس بالمنصورة.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة من عدد من الاهالى بعثورهم على جثه طافية على مياه النيل امام موقغ ميت خميس بالمنصورة.





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وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه يدعي محمد محمد الغريب 21 عاما ومقيم بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة .





وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الطوارئ بالمنصورة تحت تصرفات النيابة العامه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وبالعرض على النيابة العامه كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه لبيان وجود شبهه جنائيه من عدمه.