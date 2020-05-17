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حوادث

مصرع صياد غرقا أثناء الصيد بالبحر الجديد في منية النصر

الأحد 17/مايو/2020 - 08:02 م
غرق شخص
غرق شخص
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همت الحسينى
لقى صياد مصرعه غرقا اثناء الصيد بمياه البحر الجديد بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .


تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بورود بلاغ بغرق شخص اثناء الصيد بمياه البحر الجديد بقرية برمبال القديمة.




وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين ان الغريق يدعى محمود احمد الوصيف 60 عاما ومقيم برمبال القديمة ويعمل صيادا وبالفحص تبين انه غرق أثناء الصيد بالبحر الجديد ولا توجد إصابات والوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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