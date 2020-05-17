مصرع صياد غرقا أثناء الصيد بالبحر الجديد في منية النصر

لقى صياد مصرعه غرقا اثناء الصيد بمياه البحر الجديد بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .









تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بورود بلاغ بغرق شخص اثناء الصيد بمياه البحر الجديد بقرية برمبال القديمة.









اقر ايضا| مصرع شاب على يد آخر بإحدى قرى مركز المنصورة بسبب خلافات قديمة بينهما منذ ثلاث سنوات









وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين ان الغريق يدعى محمود احمد الوصيف 60 عاما ومقيم برمبال القديمة ويعمل صيادا وبالفحص تبين انه غرق أثناء الصيد بالبحر الجديد ولا توجد إصابات والوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.







