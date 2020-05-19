AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهذه الكلمات.. بيومي فؤاد ينعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:44 م
الشيخ صالح كامل
الشيخ صالح كامل
Advertisements
محمد بدران
نعي الفنان بيومى فؤاد، الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي الشهير، والذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « انستجرام».


وقال «بيومى فؤاد»: "إنا لله وإنا إليه راجعون". بكل الحزن والأسى أنعي فقيد المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي الشيخ صالح عبد الله كامل رجل الأعمال والبر والخير حبيب مصر والمصريين..؛له الرحمة والمغفرة والجنة بإذن الله وللأسرة ولكل قريب وحبيب ولنا الصبر والسلوان".


جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.


وتوفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس  الاثنين ، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ


ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم. 


وتعد  مجموعة " ART"  من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية . 


وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني شاكر ينعى الشاعر صلاح فايز

هاني شاكر ينعي والدة دنيا عبد العزيز

بهذه الكلمات.. نجل جمال خاشقجي ينعي الشيخ صالح كامل

زينة تنعى الشيخ صالح كامل: رحل الرجل الصالح

محمد حماقي ينعى الشيخ صالح كامل: ‬خالص عزائي لأسرته الكريمة

وفاة الشيخ صالح كامل.. كيف نعى المشاهير رجلا أحب مصر؟.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

ام جي MG تقرر تخفيض 25 ألف جنيه بمناسبة عيد الفطر

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

الصحة: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء فى مصر

حارس بيراميدز يتلقى صدمة موجعة من الأهلى

AdvertisementS

وزير التعليم لـ صدى البلد: نتيجة الأبحاث ليست بالدرجات.. و100 / 100 تعني مقبولا

اشتعال النيران في نخل مستشفى حميات إمبابة بالجيزة

استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

كشف لغز العثور على طفلة مقتولة بالدقهلية.. ابن عمها اغتصبها وتخلص منها

الصحة: تسجيل 720 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

عداد كورونا اليومي.. مصر تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية

ألقى نفسه من الشرفة.. انتحار مريض كورونا داخل عزل مستشفى الصدر بالعباسية

إعلامي شهير يسخر من سيد عبد الحفيظ بعد مقلب «رامز مجنون رسمي»

نائب وزير التعليم يعلن وفاة معلمين بسبب كورونا ويصدر بيانا لنعيهما

لمواجهة كورونا.. تكليف أطباء دفعة ديسمبر 2018 ومارس 2020 السبت المقبل

حدد الاستثناءات والعقوبة..مدبولي يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية فى العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنخس في رمضان.. تناول كوب من الزنجبيل بالليمون يوميا

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا