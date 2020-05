بهذه الكلمات.. بيومي فؤاد ينعى الشيخ صالح كامل

View this post on Instagram

"إنا لله وإنا إليه راجعون". بكل الحزن والأسى أنعي فقيد المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي الشيخ صالح عبد الله كامل رجل الأعمال والبر والخير حبيب مصر والمصريين..؛له الرحمةوالمغفرة والجنة بإذن الله وللأسرة ولكل قريب وحبيب ولنا الصبر والسلوان..