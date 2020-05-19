فيديوجراف.. رحلة الشيخ صالح كامل وزوجته صفاء أبو السعود

رحل عن عالمنا رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل عن عمر ناهز الـ79 صاحب ومؤسس شبكة راديو وتليفزيون العرب " ART ".





ولد رجل الأعمال السعودي بمكة المكرمة لعائلة كانت تعمل في الطواف عام 1941 حيث عمل والده مديرا عاما لديوان عام مجلس الوزراء السعودي.

وحصل الشيخ صالح على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض في العام 1963 حيث انضم فور تخرجه للعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل الانتقال إلى وزارة المالية السعودية.





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