بيومي فؤاد: أعتز بمسلسل رجالة البيت.. وأعتذر لمن يرى العمل غير مناسب

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يعتز كثيرا بمسلسل "رجالة البيت" الذي يشارك فيه ضمن الموسم الرمضاني الحالي، مشيرا إلى أن تصريحاته السابقة حول المسلسل جاءت اعتذارا لمن اعتبر أن العمل غير مناسب له، إلا أنه لم يصفه بأي ألفاظ سلبية.





وأوضح بيومي، في بيان أصدره منذ قليل، أن معنى حديثه أنه إذا رأى البعض أن المسلسل لا يضحكهم فهذا حقهم، مؤكدا أنه كعادة الأعمال المختلف عليها تلقى اتصالات وإشادات من جمهور اعتبر المسلسل تمتع بالكوميديا الخفيفة، التي يمكن متابعتها دون التركيز في الخطوط الدرامية.





كما أشار إلى أنه يجب وضع ظروف التصوير الصعبة في الاعتبار، مؤكدا اعتزازه بزملائه الفنانين وفريق العمل بالكامل واستعدادهم لأعمال أخرى مقبلة فالجمهور لا يحكم على الفنان من عمل واحد.





وأشار "فؤاد"، إلى اعتزازه الكبير بكل من أشاد بأدائه في مسلسل خيانة عهد" مع يسرا.





وكان بيومى فؤاد اعترف بخروج العمل على قدر أقل من توقعات الجمهور.