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رياضة

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. نجم شباب قسنطينة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:59 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري، عن حقيقة توقيعه عقدا للزمالك.

وأكد "بن عيادة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، أنه شرف له ارتباط اسمه بنادي الزمالك ولكن لم تحدث مفاوضات رسمية مع النادي.


وأضاف أن عقده سينتهي مع فريق قسنطينة هذا الموسم ولم يحسم أمر انتقاله حتى الآن.

وأشار بن عيادة إلى أن وكيله لم ينقل له مفاوضات رسمية من نادي الزمالك أو الاهلي، منوهًا بأنه ارتبط اسمه بمفاوضات مع قطبي الكرة المصرية الفترة الماضية.

وتابع: "أزمة كورونا أوقفت كل العالم وأي مفاوضات أو انتقالات في هذا الوقت، فالكل ينتظر وسنرى من الأفضل ومن الجاد في تعاقده وسنتجه إليه". 

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