الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات

رسائل التوعية للمواطنين والتي تضمنت نشر الوعي عن الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه واهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والحفاظ علي التباعد الاجتماعي والحد من أي تجمعات وأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأماكن العمل ووسائل النقل والمنشآت الخدمية وذلك لتقليل فرص الإصابة ب

ووجه المحافظ باستمرار تسيير السيارات لنقل رسائل التوعية للمواطنين مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرار حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة او لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من

المستجد.