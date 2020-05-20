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محافظات

الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:05 م
سيارات لتوعية المواطنين
سيارات لتوعية المواطنين
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محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة) بتسيير سيارات محملة بمكبرات صوتية تجوب شوارع المحافظة لتوعية وإعلام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي يجب اتباعها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووجه محافظ الجيزة بتخصيص سيارات بكل حي ومركز ومدينة لتجوب الشوارع والقرى والعزب للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا والإرشادات الصحية الواجب تنفيذها حفاظا علي سلامة المواطنين. 

وقد نقلت سيارات محافظة الجيزة رسائل التوعية للمواطنين  والتي تضمنت نشر الوعي عن الفيروس وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه واهمية النظافة الشخصية وغسل اليدين والحفاظ علي التباعد الاجتماعي والحد من أي تجمعات وأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأماكن العمل ووسائل النقل والمنشآت الخدمية وذلك لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا من خلال مكبرات صوت تم وضعها بالسيارات تردد تلك الرسائل أثناء مرورها بالشوارع.


ووجه المحافظ باستمرار تسيير السيارات لنقل رسائل التوعية للمواطنين مع متابعة دقيقة لتنفيذ قرار حظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة او  لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كوروناالمستجد. 
الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات
الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات
الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات
الجيزة تسير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بارتداء الكمامات
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