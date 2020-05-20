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محافظات

في يوم واحد.. الجيزة تطهر 600 شارع ومحل ومنزل للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:23 م
حملات التطهير والتعقيم
حملات التطهير والتعقيم
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محمد الصاحى
واصلت محافظة الجيزة حملاتها المكثفة التي تنفذها لتطهير المنشآت الخدمية ومقار البنوك والبريد ووسائل النقل وغيرها من الأماكن التي يرتادها المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا


حيث نفذت المحافظة أمس حملات تطهير من خلال  مديرية الطب البيطري بالجيزة لحوالي 600 شارع و محل ومنزل، حيث تم في البدرشين  تطهير وتعقيم قرية ميت رهينة وسقارة وموقف ميكروباص الهرم وسقارة البدرشين وواجهات 52 محلا و185  منزلا وسوق الخضار وعدد 12 شارعا جانبيا. 

وفي العياط تم تطهير المحطة وشارع ابوهميله وجميع المحلات التجارية بعدد75 محلا وواجهات جميع المنازل حوالي 110 منازل. 


وفي كرداسة تم تطهير وتعقيم قرية برك الخيام عدد 3 شوارع بإجمالي عدد واجهات 30  منزلا و25  محلا وقرية ناهيا عدد 4 شوارع بإجمالي 35 واجهة منزل و عدد 28 واجهة محل.


وفي الصف تم تطهير وتعقيم عدد ٦ شوارع رئيسية  وعدد ٨ منشآت حكومية وعدد٢ منزل  وفي منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم الادارة البيطرية بالمنصورية ومجزر نكلا.
في يوم واحد.. الجيزة تطهر 600 شارع ومحل ومنزل للوقاية من فيروس كورونا
في يوم واحد.. الجيزة تطهر 600 شارع ومحل ومنزل للوقاية من فيروس كورونا
في يوم واحد.. الجيزة تطهر 600 شارع ومحل ومنزل للوقاية من فيروس كورونا
في يوم واحد.. الجيزة تطهر 600 شارع ومحل ومنزل للوقاية من فيروس كورونا
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