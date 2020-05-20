القوى العاملة: حل مشكلة مصريتين بالسعودية ومساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن

أعلن

محمد سعفان، أن مكتب التمثيل

العمالي

، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح فى مساعدة مواطنتين مصريتين فى مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهما وبين كفيلهم الذي كانا يعملن لديها ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.