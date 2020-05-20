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أخبار البلد

القوى العاملة: حل مشكلة مصريتين بالسعودية ومساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية نجح فى مساعدة مواطنتين مصريتين  فى مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهما وبين كفيلهم الذي كانا يعملن لديها ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأوضح  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة كل من المواطنة "سناء.ع .ع. أ" وشقيقتها مع كفيلهما.


وأضاف سعد الدين، أنه بالتواصل مع الدكتور المستشار العمالي بالسفارة بالرياض أحمد رجائي للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أنه بالتواصل مع الكفلين أبديا تعاونا فى حل المشكلة، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهما وتم حجز الطيران لهما وغادرا المملكة عائدتين إلى أرض الوطن.

وقدما  رسالة شكر للوزير ومكتب التمثيل العمالي بالرياض علي إنهاء مشكلتهما وعودتهما لمصر .

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