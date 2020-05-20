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أخبار البلد

تفاديا للزحام.. قنصلية القاهرة بميلانو تطلق موقعا إلكترونيا للمصريين

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه بالمكاتب العمالية  للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق  العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلي أن القنصلية المصرية بميلانو أطلقت موقعا الكترونيا للمصريين، بحيث تتم  جميع التعاملات بميعاد مسبق، تفاديا للزحام المتوقع بكثافة للعمالة المصرية غير القانونية التي ستقوم بتصويب أوضاعها في إطار المرسوم الصادر بتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمهاجرين والمقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في مهن عمال الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك وخدم المنازل، خلال الفترة المقررة اعتبارا من أول يونيو  إلي 15 يوليو المقبل.

وكان وزير القوي العاملة قد وجه الملحق العمالي بميلانو، بإعداد مرصد يومي بشأن حالات تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة وتصنيفاتها من حيث المهن المشار إليها، وموافاة الوزارة بهذا المرصد بشكل يومي خلال فترة تصويب الأوضاع المقررة.
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