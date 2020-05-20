تفاديا للزحام.. قنصلية القاهرة بميلانو تطلق موقعا إلكترونيا للمصريين

بعد انتشار كورونا.. سعفان يتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج.. تنظيم 4 رحلات طيران لعودة المدرسين بالكويت من 24 حتى 30 مارس الجاري.. السعودية: تجديد إقامة الوافدين في إجازات.. وتمديد التأشيرة