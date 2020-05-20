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أخبار البلد

القوى العاملة: مصري يحصل على 33 ألف جنيه مستحقاته من كفيله بالسعودية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 11:47 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية بين العامل المصري "ب.أ" وكفيله "عوضه.ع.أ.ش" بالمملكة بصرف مستحقاته البالغ إجمالها 8000 ريال سعودي، أى ما يوازى  33 ألفا و600جنيه مصرى.

ولفت هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إلي أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "ب.أ" مع كفيله "عوضه.ع.أ.ش" ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال:  إنه بالمتابعة مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار إلي أن العامل المصري  "ب.أ" يعمل لدي كفيله في تربية مواشى فى محافظة بيشة، وأصيب بكسر فى الحوض والرجل اليمنى وفور ورود الشكوى للمكتب العمالي تم إعلام السفير بها، حيث أن المواطن بالمستشفى بالعناية المركزة  تم إرسال الشكوى على الفور لسعادة السفير للوقوف.

وتابع المستشار العمالي : أنه بالتواصل مع الكفيل لحل مشكلة وديا أبدى استعداده لسداد مستحقات العامل المصري نقدًا وتسوية خروج وعودة له لتمسكه به، وبالفعل تم علي الفور إصدار تأشيرة الخروج والعودة  للمواطن وصرف مستحقاته البالغة 8000 ريال، أي ما يوازى  33 ألفا و600جنيه مصري.  
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