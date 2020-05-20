اتحاد المحامين العرب: نقابة محاميي مصر على أعتاب نقلة نوعية بقيادة الفقيه رجائي عطية

قال ناصر الكريون الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين المصرية على أعتاب عهد جديد يرقى برسالة المهنة وتحقيق الخير لمنتسبيها، في ظل نجاح الفقيه النقيب رجائي عطية في انتخابات نقابة محامي مصر.





وأصدر "الكريون" بيانا جاء كالاتي: "الإصلاح النقابي هو شعار المرحلة المقبلة، ونتطلع لأن تتصدّر نقابة محامي مصر مكانتها على مستوى العالم العربي، لا غرو فإن نجاح الفقيه النقيب رجائي عطية في انتخابات نقابة محامي مصر يمثل نصرًا كبيرًا في المنافسة الشريفة والمشروعة من أجل مصلحة الزملاء المحامين في جمهورية مصر العربية، ويؤكد على مواصلة مسيرة العطاء النقابي والمهني".





وتابع البيان: " كانت نقابة المحامين المصرية وستبقى منارة مهمة على طريق دعم المهنة في الوطن العربي، وتحقيق مصالح منتسبيها، وتعزيز رسالتها الوطنية والقومية في دعم منظومة العدالة، وتوطيد أركان دولة القانون".





وأضاف البيان: "ونحن إذ نؤكد على أن سعادة النقيب رجائي عطية صاحب الباع الطويل والمسيرة المهنية المشرّفة، سيكون خير عونٍ لمحامي مصر، وذلك بما له من خبرة طويلة، وملكات خاصة، وخصائص غنيّة عن البيان، وبما توافر له من ترفّع نبيل عن سفاسف القول، وسقط الكلام، لنعرب عن أن مرحلة توليه زمام العمل المهني ستمثل نقلة نوعية مهمة على مستوى العمل النقابي الذي يضطلع به بهدف إصلاح العمل التنظيمي والإداري، ليس باعتباره نقيبًا لمحامي مصر فحسب، بل ورئيس لاتحاد المحامين العرب".

وأشار البيان: "إلي أن ما نتوقعه معه امتداد أثره الطيب إلى العمل النقابي والمهني في جميع النقابات والجمعيات المهنية للسادة المحامين في جميع أرجاء الوطن العربي.. مما سيعود بالارتقاء بعمل الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بما سيعود بالنفع للمحامين العرب".