نزيف الأسفلت .. إصابة 35 شخصا بينهم أطفال فى يوم واحد فى 4 محافظات

شهدت محافظات المينا والبحر الاحمر وبنى سويف وقنا عدة حوادث على الطرق والمحاور المرورية أسفرت عن إصابة 35 شخصا بسبب السرعة الزائدة.





فى الحادث الاول انقلبت سيارة ربع نقل بطريق الشيخ فضل بمحافظة المنيا اسفر عنه اصابة 14 شخصا بينهم اطفال ورضع تم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج وتبين أن المصابين هم مصطفى ضاحي عبد الرحيم 15 سنة مقيم بقرية بمركز أبوقرقاص طالب مصاب بكدمات بالرأس، غيبوبه تامة، ضاحي عبد الرحيم مرسى 35 سنة، فاطمة محمود سعودي 3 شهور و سمر محمود سعداوي 4 سنوات، محمود سعداوي 25 سنة، غاده ضاحي عبد الرحيم 19 سنة، رغده روحي عبد الرحيم 18 سنة رمضان سيد عبد العال 38 سنة سائق، عبد الله على حسب الله 8 سنوات، على حسب الله ربيع 32 عاما، محمد على حسب الله ثلاث سنين، محمود على حسب الله عام ونصف، ورده محمد شحاته 45 سنة، نسر دسوقي داخلي ٣٠ عاما وتحرر محضر بالواقعة.





وفى البحر الأحمر انقلبت سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة – رأس غارب اسفر عن الحادث اصابة كل من ابراهيم محمد رجب 55 عاما وابنته هبة 30 عاما وثريا السيد أحمد 60 عاما، والطفلين ريتاج ومعتز أحمد عبدالستار وجميعهم من القاهرة.





وتبين أن الحادث وقع فى الكيلو 45، وتبين أن السيارة التي تعرضت للانقلاب رقم 1387 ادس، كما تبين اصابة 5 اشخاص بينهم طفلان.





وتبين من التقرير الطبى أن الاصابات عبارة عن كسور وكدمات وسحجات وكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالبطن.

وفى محافظة بنى سويف وقع تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بمنطقة نفق بياض العرب على الطريق الصحراوى الشرقى اسفر عنه اصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتبين أن اسماء المصابين هم محمود ناصر حسين مقيم بمغاغه المنيا- 28 سنه مصاب جروح قطعي بالرأس حوالي 3سم، وعلاء ربيع عبدالرازق 28سنه مقيم بمغاغه المنيا مصاب اشتباه كسر بالسائق الايمن، وماجدة أحمد عوض 25 سنه مقيمة مغاغه المنيا مصابة جروح وسحجات بالجسم، وأحمد رفعت سيد 30 سنه مقيم مغاغه المنيا مصاب جروح وسحجات بالجسم.





كما استقبل المستشفى فارس علاء ربيع 5 سنوات مقيم مغاعه المنيا مصاب جروح وسحجات بالجسم محمد عبد الجواد محمد 12 سنه مقيم مغاغه المنيا مصاب اشتباه كسر بالسائق الايمن وياسمين عبدالجواد محمد 22 سنه مصابة اشتباه كسر باليد اليمنى وفادية أحمد محمد 43 سنه مقيم بمغاغه المنيا اشتباه كسر بالسائق اليمنى وعبدالجواد محمد عبدالجواد 60 سنه مصاب جروح وسحجات بالجسم مع نزيف بالانف.





وفى قنا أصيب 7 أشخاص بجروح وسحجات متفرقة بالجسم اثر تصادم سيارتين ميكروباص تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة .